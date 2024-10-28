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Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'da da katliamlarını sürdürdü: Ölü sayısı 2 bin 710 oldu

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 710'a çıktı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Lübnan'da da katliamlarını sürdürdü: Ölü sayısı 2 bin 710 oldu
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğüna dikkat çekildi.

İsrail'in ülkeye yönelik dünkü saldırılarında 38 kişinin öldüğü, 124 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucu 27 Ekim Pazar gününe kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 710'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında düne kadar yaralananların sayısının ise 12 bin 592'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

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