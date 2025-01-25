İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti
Dünya

İşgalci İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen, çekilmeyi vadettiği güne saatler kala Lübnan'ın güneyindeki ihlallerini sürdürdü.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 22:35 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti
ABONE OL

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, güneydeki Nebatıyye iline bağlı Mercayun ve Hasbaya ilçelerinde ev ve binaların patlatılması, yolların tahrip edilerek kapatılması, ateş açılması ve savaş uçaklarıyla taciz gibi çeşitli ihlaller gerçekleştirdi.

Kantara köyünde bir Lübnanlı, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında ateşkesi 17 kez daha ihlal ederek, toplam ihlal sayısını 676'ya çıkardı.

- İSRAİL ORDUSUNUN 26 OCAK'A KADAR LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusunun saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

  • İsrail ordusu
  • ateşkes anlaşması
  • Lübnan ihlalleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.