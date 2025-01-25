İşgalci İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, güneydeki Nebatıyye iline bağlı Mercayun ve Hasbaya ilçelerinde ev ve binaların patlatılması, yolların tahrip edilerek kapatılması, ateş açılması ve savaş uçaklarıyla taciz gibi çeşitli ihlaller gerçekleştirdi.

Kantara köyünde bir Lübnanlı, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında ateşkesi 17 kez daha ihlal ederek, toplam ihlal sayısını 676'ya çıkardı.

- İSRAİL ORDUSUNUN 26 OCAK'A KADAR LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusunun saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

