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Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'ı bombaladı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

İşgalci İsrail Lübnan'ın Baalbek bölgesini savaş uçaklarıyla bombaladı, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

AA15 Kasım 2024 Cuma 00:15 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Lübnan'ı bombaladı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Baalbek'teki Duris kasabasında saldırı düzenledi.

Sivil savuma merkezine yönelik saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen sürdüğü kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'da 2 saatten daha kısa bir süre içinde, 2 farklı sağlık merkezini hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık, söz konusu saldırıları kınadığı açıklamasında "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür." ifadesine yer verdi.

NEBATİYE'DE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Arabsalim bölgesinde de Sivil Savunma Derneği tarafından kullanılan bir noktaya düzenlenen saldırıda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bakanlık, bu saldırılar öncesinde yaptığı açıklamada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırıları sonucunda 192 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 308 sağlık çalışanının ise yaralandığını bildirmişti.

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