İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA ile hedef alındı.

Lübnan makamlarından, saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusunun öğle saatlerinde Nebatiye'nin Kefr Sir beldesinde yine İHA ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.