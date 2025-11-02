İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı
Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı

İşgalci İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Katil İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

AA2 Kasım 2025 Pazar 00:40 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı
ABONE OL

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA ile hedef alındı.

Lübnan makamlarından, saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusunun öğle saatlerinde Nebatiye'nin Kefr Sir beldesinde yine İHA ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.