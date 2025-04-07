İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9888
  • EURO
    41,6436
  • ALTIN
    3612.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı: Ölü sayısı yükseldi
Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı: Ölü sayısı yükseldi

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında, Suriye uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı: Ölü sayısı yükseldi
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait İHA'nın güneydeki Nebatiye kentine bağlı Marcayun bölgesinde bir motosikleti hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, güneydeki Derdare beldesi yolunda düzenlenen saldırıda da bir vatandaşın yaralandığı ifade edildi.

Son zamanlarda Lübnan'ın güneyindeki beldelerde sık sık araçları hava saldırılarıyla hedef alan İsrail ordusunun, dünden beri güneydeki beldelerde araçlara düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.