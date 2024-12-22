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Dünya

İşgalci İsrail meclisi karıştı! Muhaliflerden katil Netanyahu'ya 'sabote' tepkisi

Hamas ile esir takası anlaşmasına yanaşmayan İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, muhalif isimlerin tepkisini çekti. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'la yürütülen Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin katil Netanyahu için 'Sabote ediyor' dedi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 19:04 - Güncelleme:
İşgalci İsrail meclisi karıştı! Muhaliflerden katil Netanyahu'ya 'sabote' tepkisi
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Haaretz gazetesinin haberine göre, Benny Gantz, Netanyahu'yu kişisel siyasi gerekçelerle esir takasını engellediğini söyleyerek, "müzakere heyeti çalışırken, Netanyahu onları tekrar sabote ediyor." açıklamasında bulundu.

"ESİRLERİN GERİ DÖNMESİNİ ENGELLEMEYE YETKİN YOK"

İsrail'in hassas bir dönemden geçtiğini belirten Gantz, Netanyahu'ya seslenerek, "Siyasi gerekçelerle esirlerimizin geri dönmesini engellemeye yetkiniz yok. Esirleri geri getirmek, insani, güvenlik ve ulusal nedenlerle doğru olandır." dedi.

Netanyahu'nun ABD'nin Wall Street Journal gazetesine röportaj vermesini eleştiren Gantz, İsrail, hassas bir dönemden geçerken Netanyahu'nun bir kez daha "yabancı basına koşup demeç verdiğini" söyledi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

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