İşgalci İsrail, okul ve hastanelere bomba yağdırdı! Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 48. gününde.

İSRAİL, GAZZE'DE BM'YE AİT OKULA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 27 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okula düzenlediği hava saldırısında 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı BM'ye ait okula hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı.

Saldırıda hedef alınan okulun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu olduğu bildirildi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ ENDONEZYA HASTANESİ'NİN ANA JENERATÖRÜNÜ VURDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.

Jeneratörün vurulması nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi. Hastane çevresinde konuşlanan İsrail tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze için insani ateşkes çağrıları veya İsrail hükümetinin politika ile eylemlerine yönelik eleştirilerin yanıltıcı bir şekilde terörizme ya da antisemitizme destekle eş tutulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de bazı binalara düzenlediği baskınlarda silah ve patlayıcı bulduğuna kanıt olarak çocuklara yönelik ders kitaplarını gösterdi.

İsrail, Şifa Hastanesi'nin altında askeri amaçlı tüneller bulduğunu iddia ederken, eski Başbakan Ehud Barak'ın 40-50 yıl önce binanın altına sığınak inşa ettikleri yönündeki ifşaatı son görüntülerle birlikte tartışılarak sosyal medyada yoğun etkileşime girdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Hamas arasında sağlanan çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e daha önce esirleri ancak "takas" ile geri alabileceğini söylediklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli gruplarla yakında yapılacak esir takası kapsamında İsrailli esirlerin Gazze'den çıkarılacağını umduğunu ancak bu konuda pek çok zorluk olduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 12 yaşındaki bir çocuğu göğsünden gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

Mısır, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara uzlaşıya uymaları çağrısında bulundu.

ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçileri, geleneksel Şükran Günü kortejinin yürüyüş yoluna girerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 322 kişi artarak 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan bir heyet, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları işleyen şüphelilerin cezalandırılması için; aralarında Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in savaş suçlarını kanıtlayan fotoğraflarının da bulunduğu delil dosyası ile Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin sokaklarında akan kanalizasyon suları, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler için büyük tehlike oluşturuyor.

ABD'li bir iş insanının, Demokrat kanattan Michigan eyaleti senatör adayı Hill Harper'a adaylıktan çekilerek eyaletin Temsilciler Meclisi seçiminde Filistin asıllı üye Rashida Tlaib'e karşı yarışması için 20 milyon dolar bağışta bulunmayı teklif ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine beyaz fosfor bombası ile saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail hükümeti, ordunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye karşı sürdürdüğü saldırılarla ilgili haberlerinde "bozguncu ve asılsız propaganda ile devlete karşı kışkırtıcı yayın yaptığı" iddiasıyla Haaretz gazetesine yaptırım için harekete geçti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Gazzeli Masumların Sessiz Çığlığı" fotoğraf sergisi açıldı.

Hastaneden yapılan a

Fransa'da Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplanan Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Amber Sanat Danışmanlık tarafından düzenlenen "Mescid-i Aksa'dan Aksa'nın Çocuklarına Yardım Müzayedesi"nde teklifler 2 gün daha devam edecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gazze Şeridi çevresindeki olayların dünya toplumunu ikiye böldüğünü kaydederek "Artık Birleşmiş Milletlerin himayesinde Filistinlilerin 'iki halk için iki devlet' formülünde tam teşekküllü bir devlet yaratma hakkının sağlanması gerekiyor." dedi.

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'den tahliye edilen ve hafta başında ülkeye gelen vatandaşlarla buluştu.

İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacak.

Filistin Kızılayı, Gazze'deki bir yetkilisinin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu, bilinmeyen bir yerde tutulan yetkilinin durumuna ilişkin derin endişe duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi de yaraladı.

Mısır, Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verecek insani aranın, taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre, cuma günü yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen 14 bin 128 Filistinlinin yüzde 74'ünün kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kenti yakınlarındaki askeri noktaya yönelik 48 katyuşa füzesi fırlattığı, ayrıca sınır üzerindeki 6 askeri noktaya da saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 90 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yarın başlaması beklenen insani aranın ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası ve çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın, kalıcı barışa yönelik önemli adımlar olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesinin Müdürünü alıkoydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki duruma ve İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına ilişkin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

06:17 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.

04:31 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

03:46 Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda kendilerine bağlı 5 unsurun öldüğünü açıkladı.

03:34 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi durumunda hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını söyledi.

02:31 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.

02:21 İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

01:35 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

01:29 ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas'ı hedef almak için "tüm mahalleyi bombalamasının" doğru olmadığını belirtti.

00:28 İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistin ile yapılan esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti.

00:03 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın uygulanacağını umduklarını belirterek, "Bu, Gazze'de yaşayanların ihtiyaçlarına yönelik gıda, yakıt ve ilaç tedarikini artıracak." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.