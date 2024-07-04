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Dünya

İşgalci İsrail ordusu 17 askerinin daha yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, 12'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere, 17 askerinin daha yaralandığını bildirdi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu 17 askerinin daha yaralandığını duyurdu
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlere ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 12'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 17 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, diğer yaralılara ilişkin detay verilmedi.

7 EKİM SONRASI

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 69'u Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 66'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı ise 322'si karadan işgal sürecinde olmak üzere, 677 olarak duyurulmuştu.

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