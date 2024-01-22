İşgalci İsrail ordusu, 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Binbaşı David Nati Al-Fasi (27), Binbaşı Eli Levy (24) ve Yüzbaşı Eyal Mforach Toito (22) isimli 3 subayın öldüğü açıklandı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 200'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 535'e yükseldi.

Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.

