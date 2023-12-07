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Dünya

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerini saldırısında ikisi çocuk, 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 23:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kenti yakınlarındaki El-Hadar beldesinde açtığı ateş sonucu biri 17 yaşında, 4 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem'in kuzeyinde yer alan Kaffin beldesinde de 14 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail kurşunuyla yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Hadar beldesinde yaralananlardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

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