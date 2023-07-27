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Dünya

İşgalci İsrail ordusu, Filistinli bir çocuğu şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir çocuğu başından vurarak öldürdü.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu, Filistinli bir çocuğu şehit etti
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal güçleri kurşunuyla başından ağır yaralanan çocuğun, Kalkiliye Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve akabinde vefat ettiği kaydedildi.

Çocuğun kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi.

AA muhabirinin yerel görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Kalkiliye kentinin batı bölgesindeki Nakkar semtine geç saatlerde baskın düzenledi.

Baskına taş ve molotofkokteyli atarak engel olmak isteyen Filistinli gençlere, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle, göz yaşartıcı gaz kullanarak cevap verdi.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu baskınların aranan kişilerin yakalanması amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

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