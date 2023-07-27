İşgalci İsrail ordusu, Filistinli bir çocuğu şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal güçleri kurşunuyla başından ağır yaralanan çocuğun, Kalkiliye Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve akabinde vefat ettiği kaydedildi.

Çocuğun kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi.

AA muhabirinin yerel görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Kalkiliye kentinin batı bölgesindeki Nakkar semtine geç saatlerde baskın düzenledi.

Baskına taş ve molotofkokteyli atarak engel olmak isteyen Filistinli gençlere, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle, göz yaşartıcı gaz kullanarak cevap verdi.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu baskınların aranan kişilerin yakalanması amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.