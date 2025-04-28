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Dünya

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de kana doymadı! 22 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de kana doymadı! 22 Filistinli yaşamını yitirdi
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Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evi vurdu. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Hamed Hastanesi yakınındaki bir ev de İsrail güçlerince bombalandı. Saldırıda 7 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10.34 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.

10.13 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında okula giden öğrencilere göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda Filistinli öğrenci boğulma tehlikesi geçirdi.

04.39 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir kafeteryayı ve evi hedef alan son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

00.57 İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda ölenlerin yüzde 65'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu bildirildi.

YOĞUN ŞEKİLDE TOPÇU SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu ve güneyinde yer alan Zeytun, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine de yoğun şekilde topçu saldırısı düzenledi.

Gazze kentinin güneyindeki üniversite kampüsü çevresi topçu atışlarıyla hedef alındı; kentin doğu bölgelerine de ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısındaki Şafii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

ENKAZINDAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Han Yunus'ta dün vurulan bir evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini ayıran güney bölgesini vurdu.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır vuruldu, birçok kişi yaralandı.

Zevayide beldesinde tarım arazisi hedef alındı, 5 Filistinli yaralandı.

Ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgeler de İsrail topçu birliklerince hedef alındı.

  • İsrail saldırısı
  • Filistin çocukları
  • Gazze katliamı

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