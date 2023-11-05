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Dünya

İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi ikiye böldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ikiye bölerek, Gazze kentini tamamen kuşattıklarını duyurdu.

AA5 Kasım 2023 Pazar 22:51 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi ikiye böldü
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, "Bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var." değerlendirmesinde bulundu.

Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.

  • Gazze kuşatma
  • İsrail ordusu
  • Gazze bölünmesi

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