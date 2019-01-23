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İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi vurdu‬

İsrail uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir bölgeye saldırı düzenledi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Beyt Lahya'nın batısındaki Hamas'ın siyasi kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Aşkelon bölgesini hedef aldı. Bölgede ciddi hasara yol açan saldırı, halk arasında paniğe neden oldu.

Filistin makamlarından, söz konusu saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamadı yapılmadı.

İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

''CHP´liler, AK Parti gelsin diye dua ediyor''

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