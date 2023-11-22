İşgalci İsrail ordusu, insani araya saatler kala saldırılarını artırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları 47. gününde de devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU, İNSANİ ARAYA SAATLER KALA GAZZE'NİN KUZEYİNE SALDIRILARINI ARTIRDI

İsrail ordusu, Hamas ile varılan uzlaşı kapsamında çatışmalara insani ara verilmesine saatler kala Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere saldırılarını şiddetlendirdi.

İsrail ile Hamas arasında Katar ve Mısır arabuluculuğunda varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yarın sabah yerel saatle 10.00'dan itibaren 4 günlüğüne ara verileceği açıklanmıştı.

Bu insani aranın başlamasına saatler kala İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya mahallelerine yönelik obüs saldırılarını artırdı.

İsrail topçuları bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği atarken bölgede sık sık patlama sesleri duyuldu.

Bölgede İsrail ordusunun helikopter trafiğinin de yoğunluğu dikkati çekiyor.

İsrail'in Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

19:07 Birleşmiş Milletler(BM), Gazze'de saat başı 2 anne, her iki saatte bir ise 7 kadınının öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Hamas ile varılan uzlaşı kapsamında çatışmalara insani ara verilmesine saatler kala Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere saldırılarını şiddetlendirdi.

BM, Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere parlamentosunda düzenledikleri oturma eyleminde Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, topraklarına doğru atılan seyir füzesinin savaş uçağıyla vurularak önlendiğini duyurdu.

İsrailli aşırı sağcı Almagor Terör Mağdurları Derneğinin, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasını Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak, itirazda bulundukları bildirildi.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmada öngörülen esir takası, Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında geçmişte yapılan esir değişimlerini yeniden gündeme getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kudüs Türkiye Yüzyılında hak ettiği özgürlüğe kavuşacak. Bütün inanç sahiplerinin arzu ettiği gibi ibadet yeri olacak. İsrail işgalinden de kurtulacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) taraf olmaları yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatarak "Orta Doğu'daki bütün ülkeler için tekrar ifade ediyorum, bütün ülkeler NPT'ye taraf olmalı." dedi.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, sosyal medyada Filistin'e destek mesajı içeren bir gönderi paylaşan pilot İbrahim Mosallam'ı açığa aldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yüzde 40'ını işgal ettiğini belirtti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez" dedi

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de elektrik kesintisi nedeniyle 3 bebek daha öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ambulansların yaralı sivilleri tahliye ederken, düzenlediği hava saldırıları kameraya yansıdı.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşları Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve Oxfam, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın önemini vurgularken, Gazze'de gerekenin "kalıcı ateşkes" olduğuna işaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşmanın doğru yönde bir adım olduğunu, ancak çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti

İsrailli siyasetçi ve eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Gazze için "top sahasına çevrilmeli" yorumunu yaparak, "Gazze'deki 2 milyon Filistinli orayı terk etmeli. Açıkçası Gazze için çözüm budur." ifadelerini kullandı

Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Filistin'e destek veren ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisini (LFI) ülkeye zarar vermekle suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunu yarın teslim alınacağını açıkladı.

13:59 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Rehineleri alma süreci yarın başlıyor

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlendi

Filipinler, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de el koyduğu İsrailli şirkete ait gemide 17 vatandaşının olduğunu bildirdi.

Filistin destekçisi rapçi Corleone'nın Paris'teki konseri iptal edildi

Ürdün, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de işlenen suçların sorumlularının yargılanması için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

İsrail güçleri işgal atındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve saldırılarda 6'sı Tulkerim Mülteci Kampı'nda olmak üzere 7 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda Filistinliyi yaraladı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Belçika, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

İsrail hükümeti duyurdu! Gazze'de 4 gün geçici ateşkes kararı

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

06:19 Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

05:39 İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

04:10 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken, bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

02:55 Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde çalışan Stuart Seldowitz'in Gazze'de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin "yeterli olmadığını" söylemesi büyük tepki çekti.

02:54 İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

02:01 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları hız kesmeden devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi.

01:38 Kudüs Seriyyeleri, serbest bırakılmak istenen ancak İsrail'in ertelemesi nedeniyle saldırılar sırasında ellerinde bulunan bir yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01:20 İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarında Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'i Arizona'yı ziyareti sırasında vurmayı tartışması tepki çekti.

01:06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

01:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine yoğunlaştırmak amacıyla "siviller için güvenli bölgeler oluşturma planının" kendisini ikna etmediğini belirterek, nihayetinde esas çözümün siyasi ve iki devlet temelinde olacağını vurguladı.

00:43 İsrail basını, Hamas'ın elindeki esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağını iddia etti.

00:36 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, Gazze'nin güneyine yönelik yeni bir işgal harekatına, mevcut koşullarda "başlamamaları gerektiği" konusunda uyardıklarını açıkladı.

00:28 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'e yaptıkları koşulsuz silah yardımlarına ilişkin "Silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefikimizden silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz" ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.