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İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında yeni bir tünel keşfettiğini açıkladı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah’a ait yeni bir tünelinin keşfedildiğini açıkladı. Böylece sınırda bulunan tünel sayısı 4'e yükselmiş oldu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, ordunun Lübnan’dan İsrail topraklarına uzanan Hizbullah’a ait yeni bir tünel bulduğu söylendi. Adraee, keşfedilen tünelin bölgede yaşayan İsraillilerin hayatlarına yönelik bir tehdit teşkil etmediğini belirtti.
 
İsrail tarafından 4 Aralık’ta başlatılan ve ‘Kuzey Kalkanı’ adı verilen operasyonlarda bulunan tünel sayısı 4'e yükselmiş oldu. İsrail 4 Aralık’ta Lübnan sınırındaki Hizbullah’a ait tünelleri yok etmek için askeri operasyon başlattığını duyurmuştu. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ise Lübnan sınırındaki askeri operasyonun tünel tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini açıklamıştı.

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