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İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında Hizbullah'a karşı operasyon başlattı

İşgalci İsrail Pazartesi gecesi, Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah tarafından inşa edilen tünelleri ortadan kaldırmak için 'Kuzey Kalkanı' isimli bir operasyon başlattığını açıkladı.

  • star.com.tr
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İşgalci İsrail orudusu tarafından Pazartesi gecesi yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah tarafından inşa edilen tünelleri ortadan kaldırmak için "Kuzey Kalkanı" isimli bir operasyon başlatıldığı açıklandı.

İsrail medyasının aktardığına göre, ordu sözcüsü,  İsrail ordusunun Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine giden bir dizi tünelin farkında olduklarını ve ordunun sadece İsrail’de faaliyet gösterip sınır ötesine geçmeyeceğini belirtti.

 

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