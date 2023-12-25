İşgalci İsrail ordusu Magazi Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 80 gündür devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.



İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

01:25 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu esirlere korkunç işkenceler yaptı

00:42 İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü

06:46 Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı