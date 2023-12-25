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Dünya

İşgalci İsrail ordusu Magazi Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail, 80 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu Magazi Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 80 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN MAGAZİ MÜLTECİ KAMPI'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 70 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

01:25 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu esirlere korkunç işkenceler yaptı

00:42 İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü

06:46 Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı

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