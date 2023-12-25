İşgalci İsrail ordusu Magazi Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 80 gündür devam ediyor.İSRAİL'İN MAGAZİ MÜLTECİ KAMPI'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 70 KİŞİ ÖLDÜ
Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.
01:25 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu esirlere korkunç işkenceler yaptı
00:42 İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü
06:46 Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı