İşgalci İsrail ordusu o bölgeden çekildi

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) koordinasyonunda Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şema beldesinde konuşlandığı belirtildi.

Lübnan ile İsrail'in yanı sıra ABD ve Fransa'nın da yer aldığı Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin yaptığı temasların ardından İsrail ordusunun Şema'dan çekildiği kaydedildi.

İstihkam birliklerinin beldede patlamamış savaş mühimmatlarını imha etme çalışmalarının ardından Lübnan ordusunun Şema'da konuşlanmasının tamamlanacağı ifade edildi.

Halka, bölgeye yaklaşmamaları ve Lübnan ordusunun beldede konuşlanması sona erene kadar talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

Şema, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği ikinci belde oldu.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamış, Lübnan ordusu da beldede konuşlanmaya başlamıştı.

Sivil savunma ekipleri, Hıyam'da 3 haftadır sürdürdükleri saha ve kayıpları arama çalışmaları kapsamında İsrail'in daha önce hedef aldığı noktalarda enkaz altında kalan 18 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattındaki 62 belde için yaptığı yaklaşmama çağrısında çekildiği beldelerin de yer alması dikkati çekmişti.