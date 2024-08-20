İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,869
  • EURO
    37,7048
  • ALTIN
    2735.97
  • BIST100
    9982.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail ordusu pazar yerini vurdu: 9 Filistinli şehit oldu
Dünya

İşgalci İsrail ordusu pazar yerini vurdu: 9 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli şehit oldu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 19:45 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu pazar yerini vurdu: 9 Filistinli şehit oldu
ABONE OL

Gazze'deki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi şehit oldu.

Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentinde zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu vurmuş, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.