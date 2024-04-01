İşgalci İsrail ordusu Şifa Hastanesinden geriye enkaz, yıkım ve ölüm bırakarak çekildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 178. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİNDEN TAMAMEN YIKARAK ÇEKİLDİ

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti. İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti. Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.

Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi.

İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle Batı Kudüs'teki Meclis'in önünde çadır kent kurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan bir binbaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Halk Komiteleri ve Filistinli aşiretler, İsrail ordusunun Selahaddin Caddesini hedef alması sonucu 70 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Gazze'nin kuzeyine yardımların durdurulduğunu duyurdu.

1 NİSAN 2024 PAZARTESİ



ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, "ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil." dedi.

Geçtiğimiz ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin yerine gelen Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümet yemin etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde ülke genelinde artan protestolarda yapılan erken seçim taleplerinin İsrail'i 8 ay boyunca "felce uğratacağını" ve "bu durumdan en fazla Hamas'ın memnuniyet duyacağını" savundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleyen İsrail ordusunu, hastaların refakatçilerini infaz etmek, tutuklamak veya zorla Gazze Şeridi'nin güneyine göç ettirmekle suçladı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te on binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırların da bulunduğu alana düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü bildirdi.