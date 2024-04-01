İşgalci İsrail ordusu Şifa Hastanesinden geriye enkaz, yıkım ve ölüm bırakarak çekildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 178. gününde sürüyor.
Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti. İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti. Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.
Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.
Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:09:58 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.09:50 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu. 08:22 İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi. 03:18 İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle Batı Kudüs'teki Meclis'in önünde çadır kent kurdu.00:52 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan bir binbaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.00:23 Gazze Şeridi'ndeki Halk Komiteleri ve Filistinli aşiretler, İsrail ordusunun Selahaddin Caddesini hedef alması sonucu 70 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Gazze'nin kuzeyine yardımların durdurulduğunu duyurdu.