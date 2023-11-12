İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 37. gününde

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, Arap ve İslam dünyasının liderlerine, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını derhal durdurması için harekete geçme" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yazılı açıklamasında, "Arap ve İslam dünyasının liderlerini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik amansız saldırılarını durdurması için işgalci İsrail ile ABD yönetimine baskı uygulayacak pratik önlemler alınması adına çok geç olmadan derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

- İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan halkına tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum." diye konuştu.

Gallant, Hizbullah'ın Lübnan'ı olası bir savaşa sürüklediğini ve hata yaptığını savundu.

Lübnan halkına yönelik gözdağını sürdüren Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze'de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük." değerlendirmesini yaptı.

- Hizbullah İsrail'e ait hedefleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki topraklardan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sınır üzerinde yer alan 4 noktada İsrail'e ait hedefleri vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, sınırdaki Vadi Şumira, Tel Şaar ve Tarbiha köyü ile çevresindeki askeri noktaların uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise El-Mıtılli bölgesinde İsrail'e ait bir tank ile piyade güçlerinin güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Öte yandan, İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Şeba bölgesini topçu ateşiyle vurdu. Mıtilli bölgesinin Hizbullah tarafından vurulmasının ardından her iki taraf arasında karşılıklı yoğun bombardıman yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" saldırı düzenlendiği bildirildi.

Öte yandan İsrail basınında, söz konusu saldırıların Lübnan'dan yapılan roket ve havan atışlarına karşılık gerçekleştirildiği haberleri yer aldı.

- Gazze Şeridi'ne 53 tır daha giriş yaptı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiği ve ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi.

Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 904 yardım tırının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

- "Hamas ve hepsi yok edilmeli"

Son dönemde İsrail genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Kanal12" televizyonunda katıldığı programın bir bölümünü X sosyal medya hesabından paylaştı.

Ben-Gvir, "Açık konuşmalıyız. Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli." ifadesini kullandı.

- Batı Şeria ve Kudüs'te ölenlerin sayısı 186 oldu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı, en az 7 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkerim, El Halil, Tubas, Nablus ve Ramallah kentleri ile çeşitli beldelere baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 186 oldu.

- Ölen Hizbullah mensubu sayısı 72'ye yükseldi

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılarda İsrail topçu ateşiyle saldırırken, Lübnan'dan da roket atıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "Düşman İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin sınırındaki (Lübnan ile İsrail'i ayıran) Mavi Hat üzerindeki yollarda hareket eden araç ve arabaları hedef alıyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, İsrail sınırındaki Lübnan kasabalarının çevresinin İsrail savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışıyla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 72'ye çıktığı belirtildi.

- "Şifa Hastanesinde 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede"

Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir hastaneye bir damla dahi akaryakıtın girmediğini vurgulayan Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, düzenlediği basın toplantısında, "Şifa Hastanesindeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede." dedi.

Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin Zakut, "Şifa Hastanesi yerleşkesi ve muhitinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında." ifadelerini kullandı.

Zakut, Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesinin zorla tahliye edilmesi nedeniyle çocukların hayatının tehdit altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su ve elektrik kesintileri altında tıbbi ve diğer atıkların birikmesi nedeniyle herkesin hayatının tehlikede olduğunu belirten Zakut, "Mısır'dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Gazze'de iletişim duracak"

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirdi.

Sedr, "Devam eden savaşta iletişim hatlarının yüzde 65'i zarar gördü. Geriye kalan hatlar üzerinden şu ana kadar iletişim hizmeti sağlanıyor ancak bu da perşembe günü itibarıyla duracak." dedi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.