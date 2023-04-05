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Dünya

İşgalci İsrail polisi 200 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 05:19 - Güncelleme:
İşgalci İsrail polisi 200 Filistinliyi gözaltına aldı
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Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinlinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceğini kaydetti.

Öte yandan sabah namazı için Aksa'nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

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