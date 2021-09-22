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Dünya

İşgalci İsrail polisi bir Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te plastik mermiyle yaraladığı bir Filistinliyi gözaltına aldı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:56
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesine düzenlediği baskında Filistinli Bessam Ebu Sıbitan'ı plastik mermiyle yaraladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise polislerin Et-Tur bölgesinde gerçekleştirdiği bir "faaliyet" sırasında havai fişek ve taşlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Yaşanan arbede üzerine polisin kalabalığı dağıtmak için müdahale ettiği ve "kaçmaya çalışan" 18 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kişinin ayağından vurulduğu ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs'teki birçok mahalle ve bölge, sık sık bir yanda Filistinliler, diğer yanda da İsrail polisi ve Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan gerginliklere sahne oluyor.

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