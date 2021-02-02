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Dünya

İşgalci İsrail polisi Filistinli bir öğrenciyi katletti

İsrail'in Tamra kentinde polis ile bir eve ateş açan silahlı grup arasında çıkan çatışmada, sesler üzerine sokağa çıkan İsrail vatandaşı Filistinli hemşirelik öğrencisi Ahmed Hicazi (22) hayatını kaybetti.

AA02 Şubat 2021 Salı 15:15 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 15:15
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Yerel basında yer alan haberlere göre, dün gece Tamra'da bir eve ateş açtıkları belirtilen 3 kişi, olay yerine gelen polisle çatıştı.

Çatışmada söz konusu kişilerden biri ölü, diğer yaralı olarak ele geçirilirken, üçüncü kişi ise olay yerinden kaçtı.

Dışardan gelen sesler üzerine sokağa çıkan hemşirelik öğrencisi İsrail vatandaşı Filistinli Hicazi vurularak yaşamını yitirirken, ona yardım etmeye çalışan bir doktor da yaralandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cabir Hicazi, kardeşinin polis tarafından mı yoksa şüpheliler tarafından mı öldürüldüğünü bilmediğini söyledi.

- Polisler ifadeye çağrıldı

Öte yandan Adalet Bakanlığı Polis İç Soruşturma Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, dün geceki olayın araştırıldığı ve çatışmada yer alan polislerin ifadeye çağırıldığı belirtildi.

Hicazi'nin ölümü nedeniyle Tamra'da bir günlük grev ve 3 günlük yas ilan edildi.

Geçen yıl şiddet ve organize suç kaynaklı saldırılarda 96 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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