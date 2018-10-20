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İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürdü

İşgalci İsrail polisi, Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays’ı “gözaltına” aldı.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Filistin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekibin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesinde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Haberde, Filistin kaynaklarının İsrail özel polis kuvvetlerine bağlı ekibin Gays’ın geçeceği yolu trafiğe kapattıktan sonra Vali’yi “gözaltına aldığını söylediği aktarıldı.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar İsrail ve Filistin resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail polisleri, sabah saatlerinde de Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’i gözaltına almıştı.

Filistin güvenlik kaynakları, İsrail’in Fakih’i ve Filistin güvenlik güçleri mensuplarını gözaltına almasının, İsrail’in başta “Filistin’in başkenti Kudüs” olmak üzere tüm Filistin topraklarının tamamında Filistin’in sembol isimlerine karşı başlattığı ve Filistinlilerin direniş ruhunu kırmayı hedefleyen bir gözaltı dalgasının uzantısı olduğu açıklamasında bulunmuştu.

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