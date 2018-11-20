İşgalci İsrail polisinin yaraladığı Filistinli şehit oldu İşgalci İsrail polisi tarafından geçen hafta çarşamba günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda 2 polisi yaraladığı iddiasıyla vurulan Filistinli genç şehit oldu.