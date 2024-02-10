İşgalci İsrail Refah kentini vurdu! Çok sayıda can kaybı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 127. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN REFAH KENTİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi ile doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı.

Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Okulda yangın çıkarken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:21 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Filistin'in Brasilia Büyükelçiliği bahçesinde "umut ağacı" dikme törenine katıldı.

04:14 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

03:27 ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

03:11 İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

03:01 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir çözümün bulunması konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı.

02:12 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Refah'a saldırısına ilişkin, buradaki 1 milyondan fazla kişinin tahmin dahi edilemeyecek boyutta acıya maruz kaldığını belirterek, "Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadı." uyarısında bulundu.

02:04 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesinde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

01:50 İngiltere'nin başkenti Londra'da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak Başbakanlığa yürüyen öğretmenler, İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarına tepki gösterdi.

00:43 Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme olasılığına ilişkin, "İnsanlık adına Gazze'deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin." açıklamasında bulundu.