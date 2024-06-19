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Dünya

İşgalci İsrail, Refah'ta yine sivilleri hedef aldı! 11 kişi şehit düştü

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde Refah kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 11 kişinin şehit düştüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Refah'ta yine sivilleri hedef aldı! 11 kişi şehit düştü
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralıların Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

  • Refah Kenti Saldırısı
  • İsrail Ordusu
  • Gazze Şehitleri

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