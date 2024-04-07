İşgalci İsrail saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 33 bin 175'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 184. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 175'E YÜKSELDİ

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeden 184 gündür devam ederken saldırılarda can kaybı da artıyor. İsrail güçlerinin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 38 Filistinli hayatını kaybederken 71 sivil de yaralandı. Saldırıların ardından enkaz altında kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 175'e yaralıların sayısının ise 75 bin 886'a yükseldiğini açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, 'Esirler serbest bırakılıp ateşkes sağlandığında, siyasi geçişin derhal hayata geçirilmesi gerekiyor. Kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu iki devletli çözümdür" açıklamasında bulundu

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırıların devam edeceğini belirtti

İsrail cezaevlerinde 38 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli yazar hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımları engellediği Gazze'deki kıtlığın bebek ve çocukların ölümüne yol açtığını belirterek, "Gazze'deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor." uyarısında bulundu

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve 6 aydır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki durumu değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ile aylardır İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ele aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkesin mümkün olmayacağını söyledi

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail işgal güçlerine "Gazze'nin sokaklarında yanacağı" uyarısı yaptı

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) ile Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere 26. kez havadan yardım indirdiği bildirildi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, hükümete İsrail'e silah satışı konusunda aldığı hukuki tavsiyeleri açıklama çağrısı yaparak, "(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu belirtti.

Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 175'e yaralıların sayısının ise 75 bin 886'a yükseldiğini açıkladı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İsrail'e Gazze'de "umursamaz" davranması konusunda tam destek vermediklerini belirterek, İsrail'in "bazı büyük hatalar" yaptığını söyledi.

Filistinliler bu yıl Ramazan Bayramı'nı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının gölgesinde karşılamaya hazırlanıyor.

- Filistinli kadın, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne baskın yapıp uzun bir süre işgal altında tuttuğu sırada kaybolan kocası ve oğlunu ordunun hastaneden çekilirken geride bıraktığı moloz ve toprak yığınları arasında bulmaya çalıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail-Hamas savaşının 6'ncı ayına girdiğini belirterek, "Benim ve diğer pek çok kişinin defalarca söylediği gibi, bu savaşın sona ermesi çok gecikti" dedi.

Türkiye, bugüne kadar yaklaşık 40 bin ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, 3 bin tonluk 9'uncu insani yardım gemisinin de Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra yola çıkması planlanıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki Başbakanlık Konutu (Kantei) önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yapılacak insani yardımlara destek için Kraliyet Donanması'ndan bir geminin Doğu Akdeniz'e gideceğini duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise insani yardıma destek için 9.7 milyon sterlin taahhüdünde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda biri yüzbaşı olmak üzere 4 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait Hermes-450 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid , Beyaz Saray ile Binyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde ABD'ye ziyarette bulunacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 14 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 7 Ekim'in üzerinden geçen 6 ayda İsraillilerin yaralarının iyileşmediğini, Gazze'deki ölümlerin şoke edici boyutlara ulaştığını belirtti ancak ateşkes çağrısı yapmadı.

İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da düzenlenen bir gösteride, "Gazze'deki askeri harekat sınırları zorluyor. Askerlerimiz birkaç hafta önce işgal edilen yerleri yeniden işgal etmeye zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

7 NİSAN 2024 PAZAR

İrlanda'da gelecek hafta başbakan seçilmesi beklenen iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin ağır yaralandığı bildirdi.

İsrail'de yaklaşık 100 bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto ederek istifa çağrısı yaptı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail kuşatmasının ardından Şifa Hastanesi'ndeki yıkımı paylaştı.

Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Gazze gündemimizden düşmesin" etkinliğinde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türk Kızılay, Gazze'ye gönderilen yardım gemisindeki gıda kolisinin ulaştığı Filistinli Renad'ın sevincini paylaştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Filistinli hat sanatçısı Ahmed ez-Zaharne, Gazze'de İsrail'in yaklaşık 6 aydan bu yana sürdürdüğü vahşi ve yıkıcı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yıkılan evlerin enkazına yazıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'nde kısa vadede minimum işlevselliği sağlamanın dahi imkansız göründüğünü belirtti.