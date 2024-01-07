İşgalci İsrail saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de can kaybı 23 bine yaklaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 93 gündür devam ediyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 22 BİN 835'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 93 gündür devam ediyor. Bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden ederken, can kaybı her geçen saat artıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı saldırılar son 24 saatte 113 kişinin ölümüne neden olurken, 250 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835'e, yaralananların sayısı 58 bin 416'ya yükseldi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas, İsrail ordusunun, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ve gazeteci Mustafa Süreyya'yı öldürmesini "savaş suçu" olarak niteledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla bölgede iki devletli çözüm için her yolun denenmesi gerektiğini bildirdi.

ABD'li senatörler Jeff Merkley ile Chris Van Hollen, hantal süreç ve İsrail'in keyfi denetimlerinin Gazze'ye yardım ulaştırılmasını yavaşlattığını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de devam eden savaşın sonuçlarının "felaket" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi.

İsrail basını, 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmalardan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisinden 3 bakanın, bugün gerçekleştirilecek "Acil Durum Hükümeti"nin haftalık toplantısına katılmayacağını yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temasları çerçevesinde Ürdün'de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde göstericiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes çağrısıyla otoyolda protesto düzenledi.

İşgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Osmanlı döneminden kalan son tarihi hamam da İsrail ordusunun saldırısında yıkıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü.

Gazze Şeridi'nden bir dizi füze fırlatılmasının ardından Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de çok fazla kişinin temel ihtiyaçlara erişim zorluğu yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'deki erkekler, kadınlar ve çocuklar için durum ciddiyetini koruyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda annesiyle yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu İman Bilal el-Batş, tedavi için getirildiği hastanede de korkudan titremeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Filistin'deki Hristiyanların göç etmesine neden olduğunu söyledi.

İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu büyük yıkıma tanık olan Gazze kentindeki Aziz Porphyrius Kilisesi'ne sığınan çok sayıdaki Filistinli Hristiyan, savaşın sona ermesi için dua ediyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hemen durdurulması yönündeki çağrısını yineledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda öldürdüğü 4 Filistinli kardeşin anneleri, "Kimsem kalmadı" diyerek gözyaşı döktü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yağmur ve kanalizasyon sularının neden olduğu taşkın, Filistinlileri yeni bir dramla karşı karşıya bıraktı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında yaralanan annesinin elini getirildiği hastanede bile bırakmayan Filistinli küçük kızın görüntüsü yürek burktu. Görüntüde yaralı bir Filistinli kadının ambulansla hastaneye getirildiği yer alıyor. Sedyede yatan yüzünde yaralar görülen annenin elini, yanındaki kız çocuğunun gözyaşları içinde bir an olsun bırakmadığı görülüyor.

Yahudi asıllı Arjantinli akademisyen Pedro Brieger, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti, 1993'teki Oslo Anlaşması'nı tümden yok etmeye çalışıyor. Oysa ki İsraillilerin çoğunluğu, Filistinlilerle yapılan o anlaşmayı destekliyordu." dedi.

Güney Afrika'da ayrımcı apartheid rejiminin sona ermesinden sonra yapılan ilk seçimde Nelson Mandela'nın partisinden milletvekili seçilen Yahudi siyasetçi Andrew Feinstein, İsrail apartheid rejiminin ülkesindekinden daha zalim olduğunu söyledi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Hamas'ın elindeki bazı İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştüğü bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

04:40 Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, dünyanın vicdanının uyanması ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın önlenmesi temennisinde bulundu.

03:50 Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarının Filistin halkının kararlılığı karşısında başarısız olacağını belirtti.

03:17 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas'a ait yeni görüntüler paylaştı.

02:25 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okul ile güneydeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk en az 16 Filistinli öldü, 50 kişi yaralandı.

00:39 İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam üç aydır devam ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

00:34 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'ye yönelik aldığı kararla ilgili raporunda, önce "çatışmanın durmasına" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

00:23 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürdü.

00:09 İsrail'in kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 92 gündür devam eden saldırıları sırasında bombalanarak tahrip edilen El-Ezher Üniversitesi önünde bir asker, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız." diyerek Filistinli öğrencilerle alay etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 148 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.