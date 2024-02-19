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Dünya

İşgalci İsrail sanık sandalyesinde! Türkiye'nin de katıldığı Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar başlıyor

Binlerce Filistinli sivili katleden işgalci İsrail, Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda(UAD) hesap veriyor. Geçtiğimiz günlerde toplanan UAD bugün de Birleşmiş Milletler'in talebi doğrultusunda 'danışma görüşü duruşması' için bir araya geliyor. Duruşmalara aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş katılacak. Bu kapsamda Türkiye, 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.

19 Şubat 2024 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
İşgalci İsrail sanık sandalyesinde! Türkiye'nin de katıldığı Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar başlıyor
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İsrail, Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle uluslararası yargıda hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı bu kez, Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen 'danışma görüşü duruşması' için toplanacak. Bugün başlayacak duruşmada, Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bulunacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in, işgal ettiği Filistin'deki politikaları ve uygulamalarına dair 2022'de harekete geçti. Bu insanlık onurunu hiçe sayan uygulamaların hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü talep etti. Divan, bu kapsamda ilk sözlü duruşmasını yapacak.

Türkiye dahil 52 devlet ve üç uluslararası kuruluş beyanda bulunacak. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemleri değerlendirecek.

TÜRKİYE 26 ŞUBAT'TA BEYANDA BULUNACAK

Halka açık düzenlenecek duruşmalar, Filistin'in sunumuyla başlayacak. Bir hafta boyunca 52 ülke ve üç uluslararası kuruluşun sözlü beyanları dinlenecek. Türkiye de, 26 Şubat'ta, Divan'da görüşlerini aktaracak. Lahey Barış Sarayı'ndaki duruşmalar, canlı yayımlanacak. Divan, duruşmaların sonunda bağlayıcı olmayan bir danışma görüşü verecek.

Uluslararası Adalet Divanı 2004'teki bir kararında, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiği görüşünü bildirmişti.

  • İsrail suçları
  • Türkiye beyanı

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