Dünya

İşgalci İsrail sığınak kapılarını açtı: Olası misilleme endişesi büyüyor

ABD'nin İran'a olası saldırısı konuşulurken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordudaki tüm birliklere savunma hazırlıklarının artırılması talimatı verdi. Öte yandan ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği değerlendirmesi işgalci İsrail'e sığınakların kapısını açtırdı.

15 Ocak 2026 Perşembe 00:02
İşgalci İsrail sığınak kapılarını açtı: Olası misilleme endişesi büyüyor
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ilişkin haberleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in tüm birliklerde savunma hazırlığının güçlendirilmesi talimatı verdiğini aktaran Defrin, kamuoyundaki söylentilerden ziyade resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Defrin, "Bu aşamada savunma politikasında herhangi bir değişiklik yok." ifadesini kullanırken değişiklik olması durumunda gerekli resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

BEERŞEVA BELEDİYESİ KAMU SIĞINAKLARINI AÇMAYA BAŞLADI

Öte yandan İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Beerşeva) belediyenin kamu sığınaklarını açmaya başladığı aktarıldı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, belediye İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının değişmediğini ve günlük rutinin normal şekilde devam etmesini gerektiğini belirtti.

Belediyenin gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve durumun değişmesi durumunda yeni talimatlar yayınlanacağı aktarıldı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

