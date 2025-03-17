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Dünya

İşgalci İsrail sınır kapılarını kapattı: Gazze'de kıtlık tehlikesi büyüyor!

Soykırımcı İsrail'in yaklaşık iki hafta önce Gazze Şeridi'ne yardım ve mal girişini sağlayan sınır kapılarını kapatmasının ardından bölgede geniş çaplı bir kıtlığın yaşandığı bildirildi. Gazze Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Sorumlusu Hazım Heniyye, basın toplantısında insani kriz uyarısında bulundu.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
İşgalci İsrail sınır kapılarını kapattı: Gazze'de kıtlık tehlikesi büyüyor!
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Gazze Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Sorumlusu Hazım Heniyye, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, abluka altındaki bölgede sınır kapılarının kapalı kalmasının kötüleşen insani koşullar üzerindeki etkisini vurguladı.

Sınır kapılarının kapatılmasının Gazze'deki gıda tedarikinde kritik bir düşüşe yol açtığını aktaran Heniyye, bölgeye yardım ulaştırılamaması nedeniyle yaygın bir kıtlık tehlikesi yaşandığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hastanelerin yüzde 80'inin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediğini, kritik ameliyatların da aksadığını anlatan Heniyye, tedaviye erişimin kesintiye uğraması nedeniyle 10 bini kanser hastası olmak üzere 25 bin hasta ve yaralının ölümle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Heniyye, ayrıca elektrik kesintilerinin, alternatif jeneratörleri çalıştırmak için yakıt verilmemesi ve canlandırma ekipmanı eksikliğinin de kuvözlerdeki yeni doğan bebeklerin hayatlarını tehdit ettiğini kaydetti.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

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