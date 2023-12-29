İşgalci İsrail sınır tanımıyor! Yardım konvoyuna ateş açtılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 84 gündür devam ediyor.

İsrail'in bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

BM YETKİLİSİ, İSRAİL ASKERLERİNİN GAZZE'DE YARDIM KONVOYUNA ATEŞ AÇTIĞINI BİLDİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

White, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'nin kuzeyinden dönen bir insani yardım konvoyuna İsrail askerlerince ateş açıldığını kaydetti.

Söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.

Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

05:58 İsrail'in bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

04:29 Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ana muhalefet partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi sakinlerine yardım sağlamak amacıyla Filistin'deki direnişi destekleyen ülkelerden oluşan bir "uluslararası koalisyon" kurulması çağrısında bulundu.

03:34 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmesini hükümet koalisyonundaki ortakların baskısı nedeniyle "son anda" iptal ettiği bildirildi.

02:24 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsrail askerinin yaklaşık iki hafta önce Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde "dost ateşiyle" öldürülmesi olayından sorumlu olduğunu kabul ederek, bu durumu "çok ciddi sonuçları olan tehlikeli olay" olarak nitelendirdi.

02:05 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana (27 Ekim) en az 825 askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu.

01:33 Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği( DİTİB) Alman hükümetine Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlama ve ateşkes için çaba göstermesi çağrısında bulundu.

00:50 Gazze Şeridi'nden Filistinli kadın Alaa, doktorun kendisine fetüsünün kalp atışlarının durduğunu söylediğinde kalbine "hançer saplandığını" hissettiğini belirtti.

00:37 ABD'nin New York kentinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş yapıldı.

00:32 Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nde nihai ve tam ateşkes sağlanmasına yönelik her türlü öneriye açık olduklarını ancak İsrail ya da ABD'nin getireceği yönetimlere karşı olduklarını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.