İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail sınırları zorluyor: Dera'nın batısında peş peşe silah sesleri
Dünya

İşgalci İsrail sınırları zorluyor: Dera'nın batısında peş peşe silah sesleri

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin Maerya köyü çevresinde sınır ihlallerini sürdüren işgalci İsrail ordusuna ait askeri devriye ilerleyip ateş açtı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
İşgalci İsrail sınırları zorluyor: Dera'nın batısında peş peşe silah sesleri
ABONE OL

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Mariye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, İsrail ordusuna ait askeri devriyenin Dera'nın batısındaki Maerya köyündeki tarım arazileri sınır hattından ilerlediğini söyledi.

Mahmud, "Devriye köyün çevresine ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da doğrudan bir maddi zarar meydana gelmedi. Daha sonra çekildiler." dedi.

Olayın bölge halkında paniğe sebep olduğunu aktaran Mahmud, bunun ilk saldırı olmadığını, son dönemde bölgede benzer provokasyonların tekrarlandığını ifade etti.

Mahmud, halkın bilinçli ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayarak, olası ihlallere karşı yerel kurumlar ve gözetleme komiteleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.