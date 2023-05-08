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Dünya

İşgalci İsrail tarafından 19 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
İşgalci İsrail tarafından 19 Filistinli gözaltına alındı
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılarını sürdürdü.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde 12 yaşındaki Muhammed Yasir Derviş'i, Batı Şeria'da ise Beytüllahim'de 9, Ramallah'ta 4, Cenin'de 3, Nablus'ta ve Kalkilya'da birer kişi olmak üzere 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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