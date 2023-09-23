İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Filistinli toprağa verildi
Dünya

İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Filistinli toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen 33 yaşındaki İbrahim Hasani Kadeh son yolculuğuna uğurlandı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Filistinli toprağa verildi
ABONE OL

Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Deyr Nidham köyü yakınında İsrail askerleri tarafından 10 Temmuz'da öldürülen ve cenazesi dün ailesine teslim edilen Filistinli Kadeh için Ramallah'ta yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılanlar, tekbir getirip, çeşitli sloganlar atarak Filistinli gruplara birleşme ve bölünmeyi reddetme çağrısı yaparken, bazı kişiler de havaya ateş açtı.

Yüzlerce Filistinli tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kadeh'in naaşı toprağa verildi.

İsrail, askerleri tarafından öldürülen Kadeh'in naaşını 10 Temmuz'dan 22 Eylül'e kadar alıkoymuştu.

İSRAİL'İN CENAZELERİNİ ALIKOYDUĞU FİLİSTİNLİLER

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor. Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde öldürülen 256 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in elinde geçen yıl 27 Ağustos'ta 103 naaşın olduğu, halihazırda ise morglarda 142, Rakamlar Mezarlığı'nda da 256 naaşın bulunduğu" ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.