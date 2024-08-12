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Dünya

İşgalci İsrail teyakkuzda! İran misilleme saatini duyurdu

Haniye'nin intikamını almak isteyen İran'ın sürekli olarak misilleme açıklamaları işgalci İsrail'i teyakkuza geçirdi. İran'a yakın sosyal medya hesapları, misilleme için saat 02.00'ı işaret etti. İşte detaylar...

12 Ağustos 2024 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
İşgalci İsrail teyakkuzda! İran misilleme saatini duyurdu
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İsrail, yaklaşık iki haftadır, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor.

Axios'un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABDli yetkililerin kendisine İran'ın nisan ayında İsrail'i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.

Ayrıca paylaşımda, İsrail ve ABD'nin saldırının zamanlamasına ilişkin bilgisinin olmadığı da kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

ABD'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: SALDIRI BU HAFTA GERÇEKLEŞEBİLİR

İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti.

Kirby, İran'ın saldırısının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurguladı.

İSRAİL ALARMA GEÇTİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.

İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah'ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'ın nisan ayında düzenlediğinden daha geniş çaplı bir saldırısına hazırlandığını bildirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

İRAN'IN MİSİLLEMESİ BU GECE Mİ?

İran-Lübnan-İsrail hattında gerilim devam ediyor. ABD İran'ın olası saldırısı ile ilgili sözde tarih vermeye devam ederken İsrail'de panik başladı.

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