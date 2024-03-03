İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2024 Pazar / 23 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarına devam ediyor
Dünya

İşgalci İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarına devam ediyor

İşgalci İsrail, 'güvenli olduğu' iddiasıyla Filistinlileri sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırmaya devam ediyor.

AA3 Mart 2024 Pazar 02:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarına devam ediyor
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah'ta Mısır sınırı yakınlarında boş arazilere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda yerinden edilen Filistinlilerden yaralananlar oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen Refah'ı yoğun şekilde bombalamayı sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun, Refah'taki BAE Doğum Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı hatırlatan Sevabite, "İsrail, kasıtlı olarak yerinden edilenleri hedef alıyor ve Gazze halkını tehcir etmek istiyor. Bu suç cezasız kalamaz. İsrail, işlediği suçlarla '(Gazze'de) güvenli bir yer olmadığı ve Refah'ın ateş altında olduğu' mesajını veriyor." diye konuştu.

Sevabite, dünya ülkelerini, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım ve saldırıların durması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Refah'taki BAE Doğum Hastanesi yakınlarına düzenlenen saldırıda 2'si sağlık personeli 11 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

  • İsrail saldırıları
  • Filistin
  • GazzeRefaha

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.