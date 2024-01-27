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Dünya

İşgalci İsrail UAD kararını hazmedemedi! Davacı olan Güney Afrika'ya uçuşları durduracak

İşgalci İsrail'in hava yolu şirketi El Al, soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşları durdurma kararı aldı.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 01:56 - Güncelleme:
İşgalci İsrail UAD kararını hazmedemedi! Davacı olan Güney Afrika'ya uçuşları durduracak
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre El Al, mart sonu itibarıyla Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçuşları durduracağını açıkladı.

Öte yandan Times of Israel gazetesinin şirketin sözcüsüne dayandırdığı konuyla ilgili haberinde, Güney Afrika'nın Tel Aviv yönetimine açtığı soykırım davası sonrasında İsrail vatandaşlarının Güney Afrika'ya uçmak istemedikleri ve uçuşlarını iptal ettikleri aktarıldı.

El Al sözcüsü, "İsraillilerin Güney Afrika'ya gitmek istemeyip başka yerlere gitmek istemesi bu rotayı duraklatma kararı vermemize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI ADALET DİVANINDA İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.

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