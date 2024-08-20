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Dünya

İşgalci İsrail yanıyor! Soykırım ordusu resmen doğruladı

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzey bölgelerinde yangın çıktığını duyurdu. Yangınların Lübnan'dan İsrail'e atılan 55 roket mermisinden çıktığı açıklandı.

AA20 Ağustos 2024 Salı 12:25 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yanıyor! Soykırım ordusu resmen doğruladı
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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan 55 roket mermisinin birçok bölgede yangın çıkmasına yol açtığı bildirildi.

Saldırılar nedeniyle Yukarı Celile bölgesindeki ve işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail bölgelerinde sirenler duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yukarı Celile ve Golan Tepeleri'nde uyarı sirenlerinin devreye girdiği, Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 55 roket mermisi tespit edildiği" belirtildi.

Açıklamada, mermilerin bazılarının imha edildiği, bazılarının ise açık alanlara düştüğü, olayda ölen ve yaralanan olmadığı aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde düşen roket mermileri nedeniyle yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangınları söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının ise "bir roket rampasını hedef aldığı" aktarılan açıklamada, dün de Lübnan'ın güneyindeki Mansuri ve Taybe bölgelerinde bulunan "Hizbullah'a ait iki roket rampasına" hava saldırısı düzenledikleri ifade edildi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ SALDIRILARINDA BİR SURİYELİ YARALANDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde düzenlediği bombalı saldırıda bir Suriyeli işçi yaralandı.

Yaralı Suriyeli tedavi için Marjayoun Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan Hizbullah, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek olmak ve İsrail'in El-Beka bölgesine uzanan saldırılarına karşılık olarak, Nefah Kışlasındaki 210. Golan Tümeninin askeri karargahı ile Yarden Kışlası'ndaki 210. Tümenin Zırhlı Tugayı ve topçu alayının askeri karargahına yoğun şekilde saldırı düzenlediklerini açıkladı.

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