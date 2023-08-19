İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi
Dünya

İşgalci İsrail yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli Muhammed Ebu Asab yaşamını yitirdi.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:54 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi
ABONE OL

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan haberde Ebu Asab'ın İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı'na dün yaptığı baskında yaralandıktan sonra kentteki En-Necah Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Ebu Asab'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yaptığı baskınlarda 11 Filistinliyi yaraladığı ifade edilmişti.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 15 yaşında Filistinli bir çocuk ağır yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.