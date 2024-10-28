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Dünya

İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı: 3 Filistinli şehit düştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki ez-Zevayide bölgesine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı: 3 Filistinli şehit düştü
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Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Zevayide bölgesini hedef aldığını söyledi.

Kaynak, İsrail saldırısı neticesinde hayatını kaybeden 3 kişi ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail ordusu
  • Gazze saldırı
  • Filistinli ölü

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