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Dünya

İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı: 6 Filistinli şehit düştü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldığı saldırılarda 6 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı: 6 Filistinli şehit düştü
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Gazze Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, savaş uçaklarıyla Gazze kentinin batısındaki Kulliye Camiıyye çevresiyle kuzeyindeki Cela sokağında toplanan Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazze saldırısı
  • İsrail ordusu
  • Filistin şehitleri

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