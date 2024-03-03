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Dünya

İşgalci İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 149 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 90 artarak 30 bin 410'a yükseldi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

3 Mart 2024 Pazar 07:06 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 149. gününde sürüyor.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: SALDIRILARDA 30 BİN 410 SİVİL ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 149 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 90 Filistinliyi daha öldürdüğü ve toplam can kaybının 30 bin 410'a yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 177 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 700'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

19:39 Filistin asıllı ABD'li komedyen Amer Zahr, ABD Başkanı Joe Biden'ı, Filistin'deki soykırıma destek vermek ve "insanlıktan uzaklaştırma" ortamına katkı sağlamakla suçladı.

19:37 İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı, çok sayıda kişi öldürüldü

18:18 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde insani yardım malzemesi taşıyan aracı vurmasına tepki gösterdi.

18:14 Gazze'deki hükümet: Bölgedeki kıtlık seviyesi çok arttı, havadan ulaştırılan yardımlar "faydasız"

18:08 İsrailli emekli general Itzhak Brik: "Han Yunus'taki patlama, eşi benzeri olmayan bir skandaldır"

17:42 Hamas yetkilisi, İsrail ile esir takası konusunda yakında anlaşma sağlanabileceğini söyledi

17:38 Filistinli gruplar, Gazze'ye destek için tüm dünyaya "Ramazan Tufanı"na katılma çağrısı yaptı

16:44 New York Times: 118 Gazzelinin öldürüldüğü saldırıda yardım konvoyunu İsrail organize etti

14:16 İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu, 9 kişi öldürüldü

13:44 İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 2 çocuk daha "açlıktan" öldü

13:29 İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldürüldü

13:11 Hizbullah, İsrail'in Lübnan sınırına yakın bazı noktaları vurduğunu duyurdu

12:34 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı

12:14 İsrail Gazze'ye 6 dakika içinde 50 saldırı düzenlediğini duyurdu

11:53 Hamas heyeti: 24 ila 48 saat içinde Gazze'de ateşkes sağlanabilir

11:30 İsrail'in 149 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 410'a çıktı

10:55 İsrail ordusu Refah'ta bir ailenin evini bombaladı, 6'sı çocuk 14 kişi öldü

04:36 İsrail, Refah'ta bir ailenin evini bombaladı

04:22 Fas'ta yüzlerce kişi Gazzelilerin açlıktan kurtarılması talebiyle gösteri düzenledi

04:16 İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki saldırılar protesto edildi

04:03 İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırılarını sürdürdü

03:29 Küba'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

03:19 BMGK, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısı için "derin endişe" duyduğunu açıkladı

00:01 İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

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