İşgalci İsrail yönetiminden orduya ''Gazze'' talimatı

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesi ve Trump'ın İsrail yönetimine Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre; İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri'ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği bildirildi. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği aktarılırken, İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu" ifadelerini kullandı.

"TRUMP PLANI'NIN İLK AŞAMASININ UYGULANMASI İÇİN ORDUYA HAZIRLIK YAPMA TALİMATI VERİLDİ"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı'nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı'na tahsis edilecektir" denildi.

TRUMP, İSRAİL'E GAZZE'YE SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. Trump ise, Hamas'ın tepkisini olumlu karşılayarak "Açıklamalarına bakılırsa, kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum" değerlendirmesini yapmıştı. Bunun için öncelikli olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çeken Trump, "İsrail, Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı ki; rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeden çıkarabilelim! Ortam, şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli" ifadelerini kullanmıştı

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.45 Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Filistin Dayanışma Komitesi tarafından, Gazze'ye destek ve İsrail donanmasının Küresel Sumud filosuna düzenlediği saldırıya tepki amacıyla bir oturma eylemi düzenlendi. Komite üyeleri, Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulunarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

06.28 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarda görev alan Kolombiya-İsrail vatandaşı bir askerin kendisini hedef alarak paylaştığı videoya yanıt vererek, "Kolombiya adına bebek öldürmeyi bırak." ifadesini kullandı.

06.15 İsrail ordu radyosu, İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri'ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiğini duyurdu. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği bildirildi.

05.22 ABD basını, Küresel Sumud Filosu'na ait 2 tekneye geçen ay Tunus'ta yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun verdiği iddiasını gündeme taşıdı. Bu talimat doğrultusunda, denizaltından gönderilen İHA'ların gemilere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktığı belirtildi.

04.04 Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın planına ilişkin açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nde iki yıldır şiddetli bombardımanlarla on binlerce sivili öldüren İsrail'in, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

02.59 İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

02.55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıtın, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

02.33 Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanması için "bir an önce etkili ve hızlı müzakerelere başlama" çağrısında bulundu.

02.23 ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.

02.14 Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin Hamas'ın 'Müzakereye hazırız" açıklamasına "Gazze'de barış ve rehinelerin serbest bırakılması artık çok yakın" sözleriyle değerlendirdi.

02.06 Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıtın, Gazze'de ateşkesin tesisine ve kalıcı barışı mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını belirtti.

01.58 İspanya'nın Barselona kentinde binlerce gösterici Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı protesto etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

01.44 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planı yanıtına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya şaşırdığı aktarıldı.

01.37 Mısır, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

01.15 Katar, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

00.43 Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını prensipte ana hatlarıyla kabul ettiklerini ancak uygulanması için müzakerelerin yapılması gerektiğini söyledi.

00.37 ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasını yaptı.