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Dünya

İşgalci İsrail'de siren sesleri! Tel Aviv'e füze yağdı

Gazze'den işgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte siren sesleri yükseldi. Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yüzlerce füzeyle intikam saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'de siren sesleri! Tel Aviv'e füze yağdı
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İslami Cihad Hareketi'nde görevli üst düzey 3 komutanın İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Gazze'de tansiyon düşmüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 40 noktada bulunan İslami Cihad Hareketi mevzilerine füze ve havan fırlattığını bildirdi. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte sirenler çaldı.

İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde bulunan Barzilai Hastanesi yetkilileri, saldırılarda yaralanan 2 kişinin ve şok geçiren 3 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

FİLİSTİNLİ DİRENİŞ GRUPLARINDAN AÇIKLAMA

Gazze'deki direniş gruplarının askeri kanatlarını barındıran Filistin Direniş Grupları Ortak Odası, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin Direniş Grupları Ortak Odası, düşman mevkilerine ve hedeflerine yüzlerce füze atılarak 'Özgürlerin İntikamı' isimli büyük bir füze saldırısı düzenlediğini bildirir." ifadesini kullandı.

Saldırıların Tel Aviv'e kadar uzandığı bildirilen açıklamada, İslami Cihat Hareketi liderlerinin öldürülmesine misilleme saldırısı olduğu ifade edildi.

Filistin direniş gruplarının mücadeleye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Evleri hedef almak, halkımızın çocuklarını öldürmek, kahramanlarımıza suikast düzenlemek tüm gücümüzle karşı koyacağımız kırmızı çizgimizdir ve düşman bunun bedelini ağır ödeyecektir. Direniş tüm seçeneklere hazır ve eğer işgalciler kibrini ve düşmanlığını sürdürürse, onları karanlık günler bekliyor."

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.

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