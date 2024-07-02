İşgalci İsrail'den 24 saatte 3 katliam: Şehit sayısı 37 bin 925'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 270. gününde sürüyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 270 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 925'e, yaralananların sayısının da 87 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:14:05 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının buradaki insani yardımlar için başka bir yıkıcı darbe olduğunu belirtti.
13:41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 925'e yükseldi.
05:00 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.
04:34 İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da dün, Nur Şems Mülteci Kampı'nda meydana gelen patlamada bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.
03:46 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda bir üyesinin öldüğünü duyurdu.
01:48 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlemeye devam ettiği saldırılarda çok sayıda Filistinli sivil öldü ve yaralandı.
00:01 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasından son derece endişe duyulduğunu açıkladı.
- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.