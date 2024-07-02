İşgalci İsrail'den 24 saatte 3 katliam: Şehit sayısı 37 bin 925'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 270. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 37 BİN 925'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 270 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 81 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 925'e, yaralananların sayısının da 87 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının buradaki insani yardımlar için başka bir yıkıcı darbe olduğunu belirtti.

13:41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 925'e yükseldi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 2 askerinin de ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun yaklaşık 7 ay alıkoyduktan sonra cezaevlerinde yer kalmadığı için dün 54 kişiyle birlikte serbest bıraktığı Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, "İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan bazı Filistinliler, sorgulama sırasında maruz kaldıkları işkence ya da tıbbi ihmal sonucu hayatlarını kaybetti." dedi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusunda bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden 250 bin Filistinlinin kaçmak zorunda kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının ardından saldırılardan endişe eden Filistinliler, çoğu yaya olarak yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla gece yarısı bir kez daha göç için yollara düştü.

Filistin Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 8 bin 572, işgal altındaki Batı Şeria'da da 100 Filistinli öğrencinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze Şeridi'ne kurulan geçici iskelenin hava koşulları nedeniyle Aşdod limanına taşındığını, uygun görüldüğü zaman tekrar insani yardımlar için kurulacağını belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını belirtti

İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü

05:00 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

04:34 İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da dün, Nur Şems Mülteci Kampı'nda meydana gelen patlamada bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

03:46 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda bir üyesinin öldüğünü duyurdu.

01:48 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlemeye devam ettiği saldırılarda çok sayıda Filistinli sivil öldü ve yaralandı.

00:01 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasından son derece endişe duyulduğunu açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.