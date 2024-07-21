İşgalci İsrail'den 24 saatte 4 katliam! Can kaybı 39 bine yaklaştı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 289. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİN 983'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 289 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında iki ABD vatandaşı ile bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Yemen Vakıflar ve İrşat Bakanı Muhammed Şebibe, "İsrail'in Hudeyde kentine yönelik saldırısı kınanması gereken açık bir suç ve düşmanlık" olduğunu belirtti.

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in "tüm Arap ülkeleri için tehdit oluşturduğunu" belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 64 artarak 38 bin 983'e yükseldi.

İsrail Başbakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü bir araya geleceğini açıkladı.

11:03 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 3 kişiyle birlikte Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Austin, İsrail'in Hudeyde limanına yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in bu eylemi Husilerin İsrail Devletine yönelik aylardır devam eden saldırılarının ardından geldi" dedi.

İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşamak zorunda kalan Filistinliler atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsünün çocuklarına bulaşmasından endişe ediyor.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

21 TEMMUZ 2024 PAZAR



İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye düzenlediği saldırıyı kınadı.Lübnan Hizbullahı'nın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralandı.