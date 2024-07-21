İşgalci İsrail'den 24 saatte 4 katliam! Can kaybı 39 bine yaklaştı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 289. gününde sürüyor.
GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİN 983'E ÇIKTI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 289 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:15:42 İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında iki ABD vatandaşı ile bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.15:32 Yemen Vakıflar ve İrşat Bakanı Muhammed Şebibe, "İsrail'in Hudeyde kentine yönelik saldırısı kınanması gereken açık bir suç ve düşmanlık" olduğunu belirtti.14:32 Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in "tüm Arap ülkeleri için tehdit oluşturduğunu" belirtti. 14:12 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu.13:37 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. 13:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 64 artarak 38 bin 983'e yükseldi.11:33 İsrail Başbakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü bir araya geleceğini açıkladı.
11:03 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 3 kişiyle birlikte Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.